В ловушке изоляции: Учёные в Антарктиде жалуются на домогательства и угрозы

«В начале пребывания среди команды из девяти человек были сделаны заявления о физическом насилии, сексуальных домогательствах и угрозе смерти. Были принесены извинения, и психологи с материка теперь находятся в “постоянном” контакте с командой, чтобы помочь им справиться с последствиями», — говорится в публикации.