В Лос-Анджелесе стали поштучно продавать клубнику за 19 долларов

Элитная сеть продуктовых магазинов Erewhon в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) стала продавать клубнику фирмы Elly Amai поштучно, одна такая ягодка стоит $19 (~ 1680 рублей), — пишет UPI.
Представители компании Elly Amai и сети Erewhon пояснили, что высокая цена на клубнику обусловлена тем, что ягоду всего за 24−28 часов доставляют на полки супермаркета прямиком из префектуры Тотиги (Япония). Тем не менее в обществе продолжаются споры — стоит ли одна клубничка таких денег.
Известно, что популярная американская блогерша Алисса Анточи решилась попробовать эту дорогостоящую ягоду. Несмотря на первоначальный скептицизм, она признала, что это «самая вкусная клубника, которую она когда-либо пробовала».
Однако подписчики Анточи не оценили в полной мере достоинства такой дорогой клубники. Многие комментаторы отметили, что это — своего рода социальный эксперимент, позволяющий крупным компаниям выяснить, сколько готовы заплатить покупатели за обычную продукцию.
Ранее разбирались, какая ягода полезнее — клубника, малина или ежевика.