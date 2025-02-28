В Лос-Анджелесе стали поштучно продавать клубнику за 19 долларов

Представители компании Elly Amai и сети Erewhon пояснили, что высокая цена на клубнику обусловлена тем, что ягоду всего за 24−28 часов доставляют на полки супермаркета прямиком из префектуры Тотиги (Япония). Тем не менее в обществе продолжаются споры — стоит ли одна клубничка таких денег.