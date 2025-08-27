В Лондоне вскрыли капсулу времени, оставленную принцессой Дианой

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую в фундамент детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году заложили принцесса Диана и двое детей, пишет The Guardian. Изначально планировалось, что послание в будущее пролежит в основании здания сотни лет, но его извлекли менее чем через 35 лет. На такой шаг пошли, чтобы освободить пространство под строительство детского онкологического центра.