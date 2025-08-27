В Лондоне вскрыли капсулу времени, оставленную принцессой Дианой

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую в фундамент детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году заложили принцесса Диана и двое детей, пишет The Guardian. Изначально планировалось, что послание в будущее пролежит в основании здания сотни лет, но его извлекли менее чем через 35 лет. На такой шаг пошли, чтобы освободить пространство под строительство детского онкологического центра.
Принцесса Диана была назначена президентом детской больницы в 1989 году и посетила госпиталь несколько раз. Она помогла победившим в конкурсе Blue Peter детям выбрать артефакты, которые планировалось поместить в капсулу времени. Так, 11-летний Дэвид Уотсон решил сохранить для будущего диск с альбомом Кайли Миноуг Rhythm of Love, лист переработанной бумаги и паспорт. Девятилетняя Сильвия Фоулкс поместила в капсулу времени британские монеты, емкость с пятью семенами деревьев, а также голограмму снежинки.
Кроме того, в капсуле были фото принцессы Дианы, карманный телевизор и номер Times, вышедший в день закладки послания, со снимком Михаила Горбачева на обложке.