В Лондоне считавшаяся мертвой женщина появилась в суде и вернула себе дом

Женщина, которая долгое время официально считалась умершей, появилась по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Таким образом она помешала мошенникам завладеть ее имуществом на сумму £350 тыс. (39,2 млн руб.), сообщает Daily Mail.
В 2018 году Джун Ашимола вернулась из Великобритании в Нигерию и пропала. С 2019 года женщина официально считалась мертвой. Она не оставила после себя завещания, и ее имуществом решили завладеть мошенники. В частности, они хотели заполучить ее лондонский дом стоимостью £350 тыс. (около 39 млн руб.).
В 2022 году доверенность на управление имуществом Джун Ашимола была передана женщине по имени Рут Сэмюэл. Оказалось, что она действовала в интересах некоего Бакаре Ласиси, который якобы был мужем Ашимолы с 1993 года. Суд выяснил, что такого человека никогда не существовало.
Женщина появилась на заседании суда по видеосвязи и заявила, что ее «смерть» подстроил мошенник Тони Ашикоди, чтобы завладеть ее имуществом. Заместитель судьи Линвуд в ходе разбирательства проверил паспортные данные Ашимолы и пришел к выводу, что женщина действительно та, за кого себя выдает. Суд также заслушал Тони Ашикоди, который ранее был судим по делу о мошенничестве. Мужчина был признан организатором аферы.
Судья отменил доверенность, а также постановил, что свидетельство о браке, свидетельство о смерти и другие документы были поддельными. Судебные издержки сторон уже превысили £150 тыс. (почти 17 млн руб.) и могут оказаться выше стоимости самого имущества.
«Свидетельство о смерти было сфальсифицировано, а доверенность на наследство получена обманом. Все доказательства указывают на то, что Тони Ашикоди пытался лишить женщину ее собственности», — заключил судья.
Ранее в Тайской провинции Бурирам на собственных похоронах «ожила» 85-летняя Фуа Шрипхадунг (Phua Sriphadung). Женщина очнулась через 40 минут после того, как была объявлена мертвой. Родственники считают, что она «вернулась с того света» благодаря хорошей карме. После случившего поведение женщины изменилось, она стала вести себя как ребенок: хочет, чтобы ее носили на руках и угощали сладостями. Монах Пхра Аджарн Лаосак Варасапхо был удивлен тем, насколько миниатюрна Фуа Шрипхадунг, добавили в публикации. Рост пожилой женщины составляет 112 см, а вес — 15 кг. Священнослужитель также отметил, что поведение женщины в целом было осознанным, но признал, что ее действия напоминали поведение ребенка.