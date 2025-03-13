В Лондоне считавшаяся мертвой женщина появилась в суде и вернула себе дом

Ранее в Тайской провинции Бурирам на собственных похоронах «ожила» 85-летняя Фуа Шрипхадунг (Phua Sriphadung). Женщина очнулась через 40 минут после того, как была объявлена мертвой. Родственники считают, что она «вернулась с того света» благодаря хорошей карме. После случившего поведение женщины изменилось, она стала вести себя как ребенок: хочет, чтобы ее носили на руках и угощали сладостями. Монах Пхра Аджарн Лаосак Варасапхо был удивлен тем, насколько миниатюрна Фуа Шрипхадунг, добавили в публикации. Рост пожилой женщины составляет 112 см, а вес — 15 кг. Священнослужитель также отметил, что поведение женщины в целом было осознанным, но признал, что ее действия напоминали поведение ребенка.