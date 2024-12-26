В Лондоне пятилетней девочке выписали штраф на £1000

Сообщается, что сотрудники комитета обратились к отцу ребенка и заявили, что поймали девочку за тем, как она кидала мусор на улице. В подтверждение они нашли фрагмент посылки, на которой было написано ее имя. Однако жители города не видели, чтобы ребенок раскидывал что-либо. Тем не менее это не помешало комитету назначить штраф в размере £1000 (~ 125 тыс рублей).