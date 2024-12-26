В Лондоне пятилетней девочке выписали штраф на £1000

Возмущенные родители пятилетней девочки сообщили, что комитет по охране окружающей среды Харроу (Лондон, Великобритания) выписал денежный штраф их дочери за то, что она выбросила на улице мусор. Об инциденте пишет Daily Mail.
Сообщается, что сотрудники комитета обратились к отцу ребенка и заявили, что поймали девочку за тем, как она кидала мусор на улице. В подтверждение они нашли фрагмент посылки, на которой было написано ее имя. Однако жители города не видели, чтобы ребенок раскидывал что-либо. Тем не менее это не помешало комитету назначить штраф в размере £1000 (~ 125 тыс рублей).
Из-за того, что семья не признала обвинения и не оплачивала штраф, сотрудники прислали предупреждение, в котором говорилось, что они «собираются дать указание юридической команде городского совета начать судебное разбирательство» против пятилетнего ребенка. В письме также было предупреждение, что обвинительный приговор влечет за собой штраф в размере до £2500 (~ 313 тыс рублей).
Родители девочки предположили, что упаковка от посылки могла оказаться на улице, так как ее выбросили в переполненный мусорный бак.
Чтобы отменить штраф, несправедливо назначенный ребенку, к делу подключился член городского совета Стивен Хикман. Он назвал подобные штрафы нелепыми. В оправдание в комитете по охране окружающей среды заявили, что не знали сколько лет «нарушительнице».
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