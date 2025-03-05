В Лондоне прошли традиционные гонки с блинами

Научиться печь блины не так уж и сложно: с хорошим рецептом и качественной сковородой это может освоить почти каждый. А вот научиться подбрасывать блинчик на сковороде уже гораздо сложнее (точнее, подбросить легко, а вот поймать трудно).
Перед участниками забега, который состоялся на днях в столице Великобритании, стояла еще более трудная задача: блин надо было ловить на бегу. Про странную гонку рассказало издание The Associated Press.
Забег давно стал частью праздника, который называют «Жирный вторник» или «Блинный день». Кроме того, во франкоговорящих странах используют название «Марди Гра», а в восточно-славянских (и в России) — Прощенное воскресенье.
Забег провели на площади в самом центре Лондона на площади Гилдхолл Ярд — как пишет издание, аналогичные соревнования проводят и в других местах по всей стране. Посмотреть на блинную гонку собрались сотни зрителей.
Историческое значение у праздника примерно одинаковое во всех странах: во-первых, это день, когда можно просить прощения и полагается прощать других, а во-вторых — финальный день пиршества перед постом, который продолжается до Пасхи.
Кстати, бегание с блинами — не абсурдная выдумка современности, а тоже вполне себе историческая традиция: в исторических источниках такие соревнования упоминаются еще в 1445 году в английском городке Олни.
Помимо блинов, участники забега выделяются также и костюмами: форма для участия может быть любой, и бегуны стараются себя приукрасить.
Победитель забега получает кубок — и новую сковородку впридачу.
Ранее рассказывали про самый обычный забег в Англии, который стал известен на весь мир благодаря розыгрышу: одна из зрительниц переставила указатели и пустила бегунов в обход на 2,5 километра.