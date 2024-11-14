В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма «Чужие»

Как отмечается в описании лота, в одной из самых знаковых сцен франшизы Рипли (Сигурни Уивер) вступает в схватку с королевой Чужих, окруженной яйцами ксеноморфов. Эти яйца занимают видное место на постерах к фильмам «Чужой» и «Чужие».
Предпродажная оценка серо-коричневого яйца из фибергласа составляла 10−20 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная цена составила 12,5 тысячи фунтов (16 тысяч долларов).
В то же время хвост ксеноморфа из фильма «Чужой» с тем же предпродажным эстимейтом остался непроданным. Организаторы торгов предупреждали, что в пенопластовом хвосте с основой из стального троса отсутствуют фрагменты и он больше не гнется.
В следующие дни на торгах будут проданы еще несколько сотен лотов, в том числе куртка короля поп-музыки Майкла Джексона.