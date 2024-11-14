В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма «Чужие»

В то же время хвост ксеноморфа из фильма «Чужой» с тем же предпродажным эстимейтом остался непроданным. Организаторы торгов предупреждали, что в пенопластовом хвосте с основой из стального троса отсутствуют фрагменты и он больше не гнется.