В Лондоне придумали пиццу с соусом из джина и вермута

Блюдо является переосмыслением популярной пиццы с соусом на основе водки. Пицца диаметром 35 см имеет кремовую томатную основу, в которую добавлены джин и сухой вермут, а также моцарелла, свежий базилик и калабрийский перец. Дополнительно к ней идет медовый соус «Негрони» с маринованными халапеньо.