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В Лондоне придумали пиццу с соусом из джина и вермута

Пиццерия Alley Cats в Лондоне в сотрудничестве с барменом Джорджо Барджани выпустила новую пиццу с соусом на основе джина и вермута. В качестве дополнения предлагается соус «Негрони». Об этом сообщает издание Londonite.

Источник: alleycatspizzalondon

Блюдо является переосмыслением популярной пиццы с соусом на основе водки. Пицца диаметром 35 см имеет кремовую томатную основу, в которую добавлены джин и сухой вермут, а также моцарелла, свежий базилик и калабрийский перец. Дополнительно к ней идет медовый соус «Негрони» с маринованными халапеньо.

«Универсальность джина не ограничивается только коктейлями. Эта коллаборация показывает, как спиртные напитки и еда могут сочетаться новыми захватывающими способами — и при этом оставаться веселыми», — прокомментировал Джорджо Барджани.

Пицца доступна в двух локациях Alley Cats в Лондоне только в течение одного месяца.