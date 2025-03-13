В Лондоне придумали пиццу с соусом из джина и вермута

Блюдо является переосмыслением популярной пиццы с соусом на основе водки. Пицца диаметром 35 см имеет кремовую томатную основу, в которую добавлены джин и сухой вермут, а также моцарелла, свежий базилик и калабрийский перец. Дополнительно к ней идет медовый соус «Негрони» с маринованными халапеньо.
«Универсальность джина не ограничивается только коктейлями. Эта коллаборация показывает, как спиртные напитки и еда могут сочетаться новыми захватывающими способами — и при этом оставаться веселыми», — прокомментировал Джорджо Барджани.
Пицца доступна в двух локациях Alley Cats в Лондоне только в течение одного месяца.