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В Лондоне повесили табличку в память о салате, который «пережил» премьерство Трасс

Неизвестные повесили шуточную мемориальную табличку на стене возле супермаркета Tesco в Лондоне, где купили салат-латук, который в итоге «пережил» премьерство Лиз Трасс. Об этом сообщила газета Guardian.

Источник: Reuters

«Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)», — было написано на табличке.

В октябре 2022 года Daily Star запустила трансляцию, чтобы проверить, что произойдет быстрее — Трасс уйдет в отставку или сгниет кочан салата. Трансляция должна была продлиться 35 дней. В итоге газета написала в Twitter, что «салат-латук официально продержался дольше премьер-министра и победил».

Трасс принадлежит рекорд по минимальному количеству дней на посту премьер-министра. В качестве дипломата она запомнилась россиянам незнанием географии России.