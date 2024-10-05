В Лондоне повесили табличку в память о салате, который «пережил» премьерство Трасс

В октябре 2022 года Daily Star запустила трансляцию, чтобы проверить, что произойдет быстрее — Трасс уйдет в отставку или сгниет кочан салата. Трансляция должна была продлиться 35 дней. В итоге газета написала в Twitter, что «салат-латук официально продержался дольше премьер-министра и победил».