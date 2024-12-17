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В Лондоне построят самый высокий небоскреб в Западной Европе

Его высота будет более 300 метров.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Undershaft / © DBOX

Архитектурная студия Eric Parry в сотрудничестве с Aroland Holdings и Stanthope наконец получила разрешение на реализацию проекта небоскреба под названием One Undershaft. Издание TimeOut сообщает, что предложения о строительстве начали поступать восемь лет назад, однако архитекторы по разным причинам были вынуждены пересматривать свои планы.

One Undershaft возведут в лондонском Сити. Проект представляет собой здание высотой 309,6 метра. Большую часть 74-этажной высотки займут офисы, а на 72-м и 73-м этажах будут находиться образовательный центр для детей и смотровая площадка площадью 2,5 тысячи квадратных метров со стеклянным полом.

Строительство планируют начать в конце 2025 года и завершить в 2029-м.

Ранее в Индии построили здание, по площади превосходящее Пентагон.