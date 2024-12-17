В Лондоне построят самый высокий небоскреб в Западной Европе

Архитектурная студия Eric Parry в сотрудничестве с Aroland Holdings и Stanthope наконец получила разрешение на реализацию проекта небоскреба под названием One Undershaft. Издание TimeOut сообщает, что предложения о строительстве начали поступать восемь лет назад, однако архитекторы по разным причинам были вынуждены пересматривать свои планы.