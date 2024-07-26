В Лондоне откроется выставка, посвященная Тейлор Свифт

По словам старшего куратора отдела театра и перформансов музея Кейт Бейли, у Тейлор было много по-настоящему знаковых вещей и образов на протяжении всей карьеры, начиная с момента ее появления в кантри. «Это замечательно — иметь возможность поделиться ее музыкальностью и ее микрофоном», — прокомментировала Бейли.