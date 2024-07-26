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В Лондоне откроется выставка, посвященная Тейлор Свифт

Посетители смогут увидеть сценические костюмы, гитары и памятные предметы, отражающие карьеру и творчество легендарной певицы.

Источник: AP 2023

В Лондоне открывается выставка, посвященная знаменитой американской певице Тейлор Свифт, сообщило Associated Press. Вплоть до 8 сентября поклонники звезды смогут посетить Музей Виктории и Альберта, чтобы увидеть ее сценические костюмы, гитары и множество других памятных предметов. Экспозиция предоставит посетителям возможность глубже погрузиться в этапы развития творчества артистки.

По словам старшего куратора отдела театра и перформансов музея Кейт Бейли, у Тейлор было много по-настоящему знаковых вещей и образов на протяжении всей карьеры, начиная с момента ее появления в кантри. «Это замечательно — иметь возможность поделиться ее музыкальностью и ее микрофоном», — прокомментировала Бейли.

Бейли также подчеркнула, что музей является идеальным местом для «показа коллекции Тейлор Свифт».

Думаю, в творчестве Тейлор очень много точек соприкосновения с искусством, литературой, историей.

Кейт Бейли
старший куратор отдела театра и перформансов музея (цитата по «Associated Press»)

Это не первая выставка, посвященная поп-звезде. В 2023 году Музей искусств и дизайна в Нью-Йорке уже проводил выставку под названием «Тейлор Свифт: рассказчица историй», что подтверждает высокий интерес к её искусству и личной истории.

Ранее альбом Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» стал самым популярным релизом в США в 2024 году, продав 4,66 миллиона копий. Он также стал первым альбомом женщины, который провел 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.

Нина Лютикова