В Лондоне начали расследование из-за граффити Бэнкси на здании суда

В ноябре прошлого года работу Бэнкси Well Hung Lover («Хорошо висящий любовник») выставили на аукцион вместе с особняком в григорианском стиле в Бристоле. Знаменитая работа появилась на стене здания в 2006 году. На ней изображен мужчина, свисающий с оконного карниза, и его обманутый соперник. В этом здании располагается клиника сексуального здоровья, однако считается, что сам художник об этом не знал. Это граффити давно считается культурной достопримечательностью города.