В Лондоне начали расследование из-за граффити Бэнкси на здании суда

Лондонская полиция начала расследование против уличного художника Бэнкси за повреждение здания Королевского суда. Таким образом, личность художника может быть раскрыта впервые за 25 лет, сообщает The Telegraph.
Новое граффити появилось на здании Королевского суда в Лондоне в понедельник, 8 сентября. На нем изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего с белым плакатом, залитым красной краской. Граффити появилось на фоне акций в поддержку запрещенного движения Palestine Action. В субботу полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время митингов.
Британское правительство внесло движение Palestine Action в список террористических групп в июле, после того как члены организации совершили акт вандализма в отношении самолетов Королевских ВВС на базе Брайз-Нортон.
Полиция заявила, что рассматривает рисунок как «преступное повреждение» здания. Ведомство подчеркнуло, что расследование уже идет и художнику могут предъявить обвинение. Если дело дойдет до суда, Бэнкси придется раскрыть свое настоящее имя.
Представитель Королевской судебной службы сообщил, что работа будет удалена. Он напомнил, что Королевский суд входит в список памятников архитектуры первой категории, и власти обязаны сохранять его первоначальный облик. Для защиты стены место происшествия огородили. Интересно, что граффити появилось прямо под камерой наблюдения.
Полиция напомнила о возможных санкциях. Максимальное наказание за ущерб свыше £5 тыс. — 10 лет тюрьмы. Если ущерб меньше этой суммы, обвиняемому грозит до трех месяцев заключения или штраф в размере £2,5 тыс.
Работы Бэнкси регулярно привлекают внимание общественности. Прошлым летом он выпустил серию уличных рисунков с животными в Лондоне. Среди них — горилла у входа в зоопарк, пираньи в полицейской будке и волк на спутниковой тарелке. Тогда в общей сложности появилось девять изображений. Среди них носорог на автомобиле Nissan Micra, пара силуэтов слонов и три обезьяны, которые будто раскачивались на мосту. Многие из этих работ исчезали вскоре после появления.
В ноябре прошлого года работу Бэнкси Well Hung Lover («Хорошо висящий любовник») выставили на аукцион вместе с особняком в григорианском стиле в Бристоле. Знаменитая работа появилась на стене здания в 2006 году. На ней изображен мужчина, свисающий с оконного карниза, и его обманутый соперник. В этом здании располагается клиника сексуального здоровья, однако считается, что сам художник об этом не знал. Это граффити давно считается культурной достопримечательностью города.