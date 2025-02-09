В Лондоне IT-специалиста уволили за «экстрасенсорные способности»

Женщина с таким именем устроилась в компанию в 2022 году, тогда экстрасенс на полставки решил, что она — его судьба. Доде не давал коллеге прохода, писал ей поэмы и постоянно рассказывал, что «находится в ловушке ее запаха». Начальство сочло такое поведение неподобающим и решило уволить мужчину.