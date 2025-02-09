В Лондоне IT-специалиста уволили за «экстрасенсорные способности»

В Лондоне (Великобритания) IT-специалиста с экстрасенсорными способностями уволили за преследование коллеги, — пишет The Telegraph.
Сообщается, что айтишник-экстрасенс Эльрих Доде, работавший в компании Computacenter с 2008 года, создал в коллективе «враждебную обстановку». Все началось с того, что в 2021 году Доде начали сниться сны про незнакомку по имени Ванесса.
Женщина с таким именем устроилась в компанию в 2022 году, тогда экстрасенс на полставки решил, что она — его судьба. Доде не давал коллеге прохода, писал ей поэмы и постоянно рассказывал, что «находится в ловушке ее запаха». Начальство сочло такое поведение неподобающим и решило уволить мужчину.
Однако недовольный Доде решил отыграться и подал в суд на компанию, заявив, что руководство дискриминировало его убеждения. Судья встал на сторону компании, подчеркнув, что экстрасенса не могли «ущемить», так как его необычные способности не относятся к проявлению религиозной или философской свободы.
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