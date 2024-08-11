В Литве составили карту обитания бурых медведей

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Виртуальная карта мест, где были замечены бурые медведи, составлена в Литве Обществом охотников и рыболовов. Об этом агентству BNS рассказал председатель организации Лаймонас Даукша.
«Отмечены восемь мест, где визуально зафиксированы бурые медведи или их следы. На карту не только нанесена эта точка, но и содержится информация о дате фиксации, размерах зверя, был он один или нет», — приводятся в сообщении его слова.
Как сказал председатель, это важно для тех, кто ходит в лес за грибами, ягодами, в походы. «Лучше знать, где можно встретить медведя, и это место обойти», — предупредил Даукша.
Бурых медведей, которые жили бы в Литве постоянно, нет. Как пишут природоведы, последний «коренной» медведь был застрелен в 1883 году. Сейчас зверь оказывается в Литве, мигрируя между лесами Белоруссии и Латвии.