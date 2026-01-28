В Литве планируют увеличить число уроков литовского языка в русскоязычных школах

Ранее Главный административный суд Литвы вынес решение о том, что уроков литовского языка в республике не должно быть меньше, нежели уроков родного языка.
«С учетом решения суда нам придется сделать это здесь и сейчас — в середине учебного года — изменить общие учебные планы. Разумеется, это затронет и учеников, и учителей, и определенные финансовые ресурсы, но мы будем искать возможности, как это реализовать», — сообщила Поповене в интервью литовским СМИ.
Также она сообщила, что в случае принятия поправки регулировать нагрузку школьников будет именно Министерство образования. В настоящее время она устанавливается санитарными нормами, которые утверждает Минздрав. По ее мнению, такая мера позволит увеличить число уроков по литовскому языку, без снижения часов по другим предметам.
За последние годы в Литве участились случаи проявления откровенной русофобии. В частности, в стране сносят памятники советским солдатам, также в республике выросло число притеснений русскоговорящих граждан. Неоднократно литовские политики высказывались за сокращение часов преподавания русского языка в школах.
Русские составляют третью по численности этническую группу в Литве после литовцев и поляков.