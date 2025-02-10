В Литве банда быков и овец топчет поля и пугает людей

Стадо диких животных терроризирует округу в местечке Девенишкес, на границе с Белоруссией и в часе езды от Вильнюса. Бродячие быки и овцы никого давно не удивляют — ситуация продолжается уже давно. Но самое главное, что хозяин у зверей есть — просто он за ними не следит.
Историю рассказало литовское издание LRT. Овцы и быки бродят по лесам и полям фермеров, уходя на несколько километров от загона, в котором они должны содержаться — а владелец стада, хоть и существует, просто за ними не следит.
Связываться с ним ни местные жители не готовы: вот как описывает этого человека издание: «Увидев незваных гостей, мужчина замахивается топором и преграждает дорогу, повалив деревья. Затем, заметив автомобили, он загоняет животных в лес, но те, испугавшись, снова выбегают на поля».
По словам местных жителей, раньше животными занимались — но 20 лет их хозяева умерли, а сын, которому стадо перешло по наследству, воспринимает его как семью и ничего не предпринимает.
Животные не только пугают местных жителей, но и наносят ощутимый урон сельскому хозяйству. Ежегодно местные фермеры обрабатывают 80 гектаров земли — на половине этой территории одичавшее стадо портит или поедает посевы. В результате пропадает 40−50 тонн урожая в год.
Кроме того, жители уже привыкли к тому, что могут встретить огромного быка без надзора буквально у себя во дворе — а однажды такой бык умер посреди деревни, и всем селянам пришлось вместе организовывать вывоз его туши.
Хозяина регулярно навещают сотрудники служб общественного порядка: помогают вести хозяйство, объясняют наличие проблемы, но ситуацию это не решает. Для стада даже построили загон, но оно регулярно уходит на вольный выпас.
Сотрудники отдела общественного порядка предлагали местным фермерам забрать животных себе, но никто из них не готов связываться с хозяином стада. Теперь представитель местного самоуправления думает обратиться за помощью к столичным властям — возможно, они помогут решить проблему.
Еще один вариант — договориться с коровами. Правда, для этого нужно научиться разговаривать на их языке — недавно рассказывали о лингвистке из Нидерландов, которая решила посвятить изучению коровьей речи всю жизнь.