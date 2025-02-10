В Литве банда быков и овец топчет поля и пугает людей

Стадо диких животных терроризирует округу в местечке Девенишкес, на границе с Белоруссией и в часе езды от Вильнюса. Бродячие быки и овцы никого давно не удивляют — ситуация продолжается уже давно. Но самое главное, что хозяин у зверей есть — просто он за ними не следит.