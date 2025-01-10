В Литовском соборе второй раз нашли одни и те же сокровища

Соборы — гигантские и мистические сооружения, в которых всегда есть место какой-нибудь тайне: это может быть тайна познания бытия, редкие древние книги, даже детективная тайна, как в романе Умберто Эко «Имя розы» — но чаще всего это редкие и очень ценные вещи, которые когда-то давно сохранили служители храма.
Именно это и произошло в кафедральном соборе Вильнюса, столицы Литвы — как рассказывает CNN, там обнаружили ценнейшие исторические артефакты времен расцвета Великого княжества Литовского.
Тайник обнаружили в склепах под собором — предположительно, их спрятали здесь в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.
Главное сокровище среди находок — корона, принадлежавшая Александру Ягеллончику, великому князю литовскому и королю польскому, правившему обоими государствами во время унии и жившему с 1461 по 1506 годы.
Кроме нее, археологи обнаружили еще одну корону, декоративную цепь, медальон, кольцо и надгробную табличку, принадлежавшие Елизавете Габсбург, дочери императора Священной Римской империи, королеве Польши и матери Александра Ягеллончика.
Еще в схроне нашли вещи Барбары Радзивилл, жены Казимира II, последнего правителя обоих государств из династии Ягеллонов (при нем оно преобразовалось в Речь Посполитую) — корону, скипетр, державу, три кольца, цепь и надгробную табличку.
Литовские историки объясняют, что найденные вещи — бесценные артефакты, связанные с ключевыми моментами истории Литвы и Польши. Кроме того, это изящные произведения работы ювелиров, сделанные из золота и драгоценных камней: богатый Вильнюс, бывший столицей одно из крупнейших государств Европы, тогда мог себе это позволить.
Все эти предметы предназначались для ношения уже после смерти: их должны были положить в гроб к почившим монархам. Представители собора поясняют, что эти вещи помогают лучше понять ритуалы и обряды того времени, а еще подтверждают, что Вильнюсский собор был местом главных захоронений в Великом княжестве Литовском.
Артефакты передали в Музей церковного наследия в Вильнюсе, где их подробно изучат, отреставрируют и обязательно представят широкой публике в ближайшем будущем.
Стоит отметить, что эти предметы находят в соборе уже второй раз: в первый раз их точно так же неожиданно нашли в 1931 году Тогда собор в результате весеннего наводнения обнаружился склеп с правителями, о котором до того даже не подозревали. Находки выставили на всеобщее обозрение, но в 1939 году снова спрятали, а найти их потом не удалось.
Лишь в сентябре 2024 года археологи затеяли новые поиски, которые наконец увенчались успехом — с помощью видеоэндоскопа сверток из газет 1939 года выпуска с драгоценными изделиями обнаружили снова — и, как надеются местные историки, уже навсегда.
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