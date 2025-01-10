В Литовском соборе второй раз нашли одни и те же сокровища

Стоит отметить, что эти предметы находят в соборе уже второй раз: в первый раз их точно так же неожиданно нашли в 1931 году Тогда собор в результате весеннего наводнения обнаружился склеп с правителями, о котором до того даже не подозревали. Находки выставили на всеобщее обозрение, но в 1939 году снова спрятали, а найти их потом не удалось.