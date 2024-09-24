В Лейпцигской опере исполнили ранее неизвестное произведение Моцарта. Видео

В немецком городе Лейпциг обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта. Управление библиотек города сообщило, что архивистом удалось обнаружить копию рукописи с серенадой «Serenate ex C» в собрании немецкого скрипача Карла Фердинанда Беккера.
Предполагается, что Моцарт написал произведение в середине или конце 1760-х годов, когда композитор был еще совсем юным. И хотя оригинал рукописи не сохранился, до нас дошла его копия, сделанная примерно в 1780 году, еще при жизни Моцарта.
После обнаружения «Serenate ex C», в Лейпцигской опере впервые исполнили музыкальное произведение, состоящее из семи миниатюрных частей. Делимся видео с выступления, чтобы вы могли послушать, как звучит прежде утерянная для истории музыка.