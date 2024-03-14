В ЛЭТИ разработали агросистему, повышающую урожайность сельхозкультур

«Наша научная группа разработала умную сити-ферму для более эффективного выращивания сельхозкультур. В частности, нам удалось почти в два раза повысить урожайность базилика по сравнению с обычными методами его выращивания в теплицах. Благодаря использованию оптимизированного спектрального состава светодиодного излучения мы смоли на 112% улучшить продуктивность базилика, а также в три раза увеличить накопление биологически активных соединений флавоноидов», — рассказала она.