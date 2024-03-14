В ЛЭТИ разработали агросистему, повышающую урожайность сельхозкультур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали полностью автоматизированную сити-ферму на основе цифровых решений, которая поможет повысить урожайность и качество выращиваемой зелени. Технологию уже отработали на базилике: урожайность выросла в два раза, а содержание полезных веществ — в три, сообщила ТАСС специалист с кафедры фотоники университета Мария Дегтерева.
«Наша научная группа разработала умную сити-ферму для более эффективного выращивания сельхозкультур. В частности, нам удалось почти в два раза повысить урожайность базилика по сравнению с обычными методами его выращивания в теплицах. Благодаря использованию оптимизированного спектрального состава светодиодного излучения мы смоли на 112% улучшить продуктивность базилика, а также в три раза увеличить накопление биологически активных соединений флавоноидов», — рассказала она.
Работа фермерского блока не требует участия человека: полив, освещение растений и другие параметры контролируются автоматизированным модулем. Системы фермы питаются как из стандартных источников электричества, так и от солнечной электростанции.
В агротехнической части ученые пришли к замене классической почвы на гидропонную систему, которая насыщена микро- и макроэлементами специального минерального раствора. Падающий на растения свет исходит от специальных светодиодных ламп с разным соотношением излучения красного и синего диапазонов спектра, который перестраивается по специальному алгоритму.
Такой подход по использованию света, как пояснила Дегтерева, можно масштабировать и под промышленные агрокомплексы, а результаты исследований помогут найти наиболее оптимальное соотношение в части плотности фотонного потока для фотосинтеза растений и спектрального состава светового излучения. Один из таких экспериментов уже позволил в лабораторных условиях повысить урожайность листового салата на 60%.