В лесу Швейцарии ученые нашли светящиеся грибы

Поначалу исследователи решили, что это вид Mycena haematopus. Однако лабораторный анализ показал, что ученые нашли Mycena crocata. Этот вид раньше не считался биолюминесцентным, то есть светящимся. Заметнее всего светится подземная часть гриба — мицелия, который похож на корни растений. Сам плод, кроме основания ножки, не светится.