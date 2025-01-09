В лесу Швейцарии ученые нашли светящиеся грибы

О находке сообщил Швейцарский федеральный институт исследований леса, снега и ландшафта (WSL). Грибы обнаружили художники из Цюриха Хайди Баггенстос и Андреас Рудольф. Они более 10 лет изучают светящиеся грибы. Находку художники сделали во время ночной прогулки по лесу Альбисридена. Они заметили слабое зеленое свечение, зафиксированное с помощью камеры — невооруженным взглядом его было заметить трудно.
Поначалу исследователи решили, что это вид Mycena haematopus. Однако лабораторный анализ показал, что ученые нашли Mycena crocata. Этот вид раньше не считался биолюминесцентным, то есть светящимся. Заметнее всего светится подземная часть гриба — мицелия, который похож на корни растений. Сам плод, кроме основания ножки, не светится.
Тем временем ученые из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологии использовали растущие на деревьях грибы для создания нового светящегося материала на основе древесины.