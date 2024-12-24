В лесах Бразилии камеры запечатлели изолированное племя

Funai установила камеры в месте, где ее агенты периодически оставляют в подарок для массако мачете и топоры, чтобы его представители перестали красть инструменты с ферм и лесозаготовительных лагерей. Годы таких косвенных наблюдений показали, что племя охотилось с помощью луков длиной три метра и перемещали свои деревни из сезона в сезон по лесу. Они отпугивали чужаков, втыкая в землю тысячи шипов, которые прокалывали ступни и шины.