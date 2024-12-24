В лесах Бразилии камеры запечатлели изолированное племя

Автоматические камеры наблюдения, установленные в бразильских лесах, получили уникальное фото представителей племени массако, изолированнных от цивилизованного мира. Как пишет The Guardian, название племя получило в честь одноименное реки, протекающей по его землям, однако никто не знает, как они называют себя сами.
Несмотря на непрекращающееся давление со стороны агробизнеса, лесорубов, шахтеров и наркоторговцев численность массако с начала 1990-х годов увеличилась как минимум в два раза — примерно до 200−250 человек, по данным Бразильского Национального фонда коренных народов (Funai), который на протяжении десятилетий работает над защитой этой территории.
Funai установила камеры в месте, где ее агенты периодически оставляют в подарок для массако мачете и топоры, чтобы его представители перестали красть инструменты с ферм и лесозаготовительных лагерей. Годы таких косвенных наблюдений показали, что племя охотилось с помощью луков длиной три метра и перемещали свои деревни из сезона в сезон по лесу. Они отпугивали чужаков, втыкая в землю тысячи шипов, которые прокалывали ступни и шины.
Несмотря на демографическую катастрофу, вызванную многовековой оккупацией территорий некоренными народами и усугубляющимся ухудшением состояния окружающей среды, рост населения среди изолированных народов является тенденцией, наблюдаемой по всей Амазонии. Так, в 2023 году журнал Nature писал о росте численности населения на границах Бразилии с Перу и Венесуэлой.
Ранее стало известно, что изолированному племени Марубо провели интернет.