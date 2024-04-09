В Ленобласти выпустили на волю двух спасенных енотовидных собак

Однако нередко люди приходят на помощь животным, оказавшимся в беде в дикой природе. На днях в Сосновом Бору Ленинградской области на берегу Финского залива спасли новорожденную балтийскую нерпу. Детеныш остался без матери. Кроха еще совсем мала, чтобы передвигаться и плавать самостоятельно. Маленькой нерпе на момент спасения было около десяти дней, а ее вес составлял около 7 кг.