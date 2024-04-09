В Ленобласти выпустили на волю двух спасенных енотовидных собак

В Ленинградской области после длительного лечения выпустили на волю двух енотовидных собак. Об этом сообщили в телеграм-канале Центра реабилитации диких животных «Сирин».
Год назад эти енотовидные собаки попали под машину, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Им потребовалось восстановление после полученных переломов.
«Это просто очень злой енотовидный пес», — рассказала о темпераменте одного из подопечных сотрудница Центра «Сирин».
Спасенные животные упитанные — жирненькие. «Ни одна енотовидка такой из зимы не выходит», — заметили в Центре реабилитации диких животных.
Один из зверьков не спешил покидать переноску, но в итоге быстро убежал в сторону леса. Его сородич сразу выскочил из клетки и отправился в родные просторы.
«Благодарные дикие животные», — прокомментировали в Центре «Сирин» возвращение енотовидных собак на волю.
К сожалению, дикие животные порой получают тяжелые травмы по вине людей. Например, в марте в Приморском крае в городе Арсеньеве возле поликлиники обнаружили раненую косулю. Вероятно, она попала под машину.
Однако нередко люди приходят на помощь животным, оказавшимся в беде в дикой природе. На днях в Сосновом Бору Ленинградской области на берегу Финского залива спасли новорожденную балтийскую нерпу. Детеныш остался без матери. Кроха еще совсем мала, чтобы передвигаться и плавать самостоятельно. Маленькой нерпе на момент спасения было около десяти дней, а ее вес составлял около 7 кг.