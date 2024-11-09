В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад

Как рассказали в Главном управлении Росгвардии по Северо-Западному округу, пес по кличке Грей убежал из частного дома больше трёх месяцев назад, и хозяева уже отчаялись его найти. Собака в попытке вернуться прошла более 40 километров.
«Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев», — говорится в сообщении окружного главка Росгвардии, где опубликованы фото счастливой встречи собаки со своими хозяевами.