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В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области собаку, которая потерялась более трех месяцев назад, сообщил окружной главк ведомства в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Как рассказали в Главном управлении Росгвардии по Северо-Западному округу, пес по кличке Грей убежал из частного дома больше трёх месяцев назад, и хозяева уже отчаялись его найти. Собака в попытке вернуться прошла более 40 километров.

«Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев», — говорится в сообщении окружного главка Росгвардии, где опубликованы фото счастливой встречи собаки со своими хозяевами.