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В Ленинградской области будут следить за мусором

Около каждой контейнерной площадки в регионе появятся видеокамеры.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Цифровизация активно проникает во все сферы жизни современного человека: работу, отдых, общение, путешествия, питание — а теперь даже в мусор.

Точкой отсчета для нового технологического рывка станет Ленинградская область: в ближайшее время все площадки для мусорных контейнеров оснастят видеокамерами, с помощью которых можно будет наблюдать за мусором всех жильцов в регионе.

Как рассказывает 47News, о новшестве объявил на встрече с депутатами законодательного собрания губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Видеонаблюдение должно послужить отнюдь не праздным целям: камеры помогут фиксировать, как часто убирается мусор на той или иной точке, чтобы потом штрафовать нарушителей.

Как пишет издание тему поднял депутат Александр Матвеев, сообщивший, что в его родном Всеволожске мусор иногда вывозят раз в месяц. Губернатор предложил установить наблюдение, чтобы выявить каждого нарушителя — по словам Дрозденко, «Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки».

Тем временем в соседнем Санкт-Петербурге видеокамерами решили окружить Государственный Эрмитаж — так власти намерены проконтролировать, чтобы кто-то невзначай не вывез его.