В Ленинградской области будут следить за мусором

Цифровизация активно проникает во все сферы жизни современного человека: работу, отдых, общение, путешествия, питание — а теперь даже в мусор.
Точкой отсчета для нового технологического рывка станет Ленинградская область: в ближайшее время все площадки для мусорных контейнеров оснастят видеокамерами, с помощью которых можно будет наблюдать за мусором всех жильцов в регионе.
Как рассказывает 47News, о новшестве объявил на встрече с депутатами законодательного собрания губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Видеонаблюдение должно послужить отнюдь не праздным целям: камеры помогут фиксировать, как часто убирается мусор на той или иной точке, чтобы потом штрафовать нарушителей.
Как пишет издание тему поднял депутат Александр Матвеев, сообщивший, что в его родном Всеволожске мусор иногда вывозят раз в месяц. Губернатор предложил установить наблюдение, чтобы выявить каждого нарушителя — по словам Дрозденко, «Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки».
Тем временем в соседнем Санкт-Петербурге видеокамерами решили окружить Государственный Эрмитаж — так власти намерены проконтролировать, чтобы кто-то невзначай не вывез его.