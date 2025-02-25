В Ленинградской области будут следить за мусором

Как пишет издание тему поднял депутат Александр Матвеев, сообщивший, что в его родном Всеволожске мусор иногда вывозят раз в месяц. Губернатор предложил установить наблюдение, чтобы выявить каждого нарушителя — по словам Дрозденко, «Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки».