В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК

«Сотрудники лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ имени Витуса Беринга исследуют генетические процессы и молекулярные регуляторы развития, отвечающие за эволюционные адаптации рыб при освоении разных экологических ниш в озерах. В рамках совместного с Кроноцким заповедником исследования в лаборатории вырастили мальков эндемичных гольцов Кроноцкого озера», — говорится в сообщении.
В частности, биологам предстоит выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Для этого были получены эмбрионы шести форм гольцов и предковой мальмы, обитающих в Кроноцком озере. Рыбы вылупились в лаборатории, и при их переходе на внешнее питание от них были получены образцы соединительных тканей для выделения и анализа РНК и ДНК.
Согласно первым результатам, удалось выяснить, что процесс развития специфических признаков головы запускается и контролируется как на уровне изменения свойств белков за счет множественных точечных мутаций в генах, так и за счет изменений интенсивности экспрессии разных генов.
«После изоляции в Кроноцком озере 12 тысяч лет назад голец-мальма стал осваивать новые пищевые ресурсы, и в результате разделился на несколько экологических форм. Эти формы различаются пропорциями головы, размером и положением рта, что позволяет им максимально эффективно питаться определенным типом корма. В рамках выполнения этого проекта мы пытаемся найти те молекулярно-генетические механизмы отбора, которые обеспечили образование специфической морфологии эндемичных гольцов», — рассказала заведующая лабораторией Дарья Паничева.
Кроноцкое озеро — самое большое по площади пресное озеро на Камчатке, находящееся на территории Кроноцкого заповедника. По своему происхождению оно является подпрудным водоемом, образованным в результате перекрытия древнего русла реки Палеокроноцкой мощными лавовыми и пирокластическими отложениями от извержений вулканов Кроноцкого и Крашенинникова.
В озере сформировалась популяция кокани (жилая форма нерки) численностью около 30 миллионов особей, которая возникла из проходной нерки в результате ее долговременной изоляции. По этой же причине в озере образовалась изолированная эндемичная группа гольцов из восьми разных видов.