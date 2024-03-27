В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК

В частности, биологам предстоит выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Для этого были получены эмбрионы шести форм гольцов и предковой мальмы, обитающих в Кроноцком озере. Рыбы вылупились в лаборатории, и при их переходе на внешнее питание от них были получены образцы соединительных тканей для выделения и анализа РНК и ДНК.