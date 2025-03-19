В квартиру жительницы Петербурга «подселили» 72 мигранта

Однако, эти два шага Елизавета выполнила сама и заранее. «Мне стало совершенно непонятно, как злоумышленники могли попадать в аккаунт незамеченными. Ведь если всё это время профиль был защищен именно этим способом, то каждая попытка входа должна была сопровождаться соответствующим сообщением. И по этой логике в моем телефоне должны были сохраниться 82 СМС от “Госуслуг” с кодами. Но их я не получала», — приводит издание комментарий девушки.