В квартире директора нацпарка «Куршская коса» прошли обыски

«По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщила собеседница агентства.