В квартале имени Путина в Грозном построят «джигит-небоскреб»

О том, что район в Грозном назовут в честь Владимира Путина, Рамзан Кадыров сообщил в феврале 2024 года. В 2008 году центральный проспект города переименовали в проспект имени Путина. Помимо этого в Грозном есть четыре района, которые в 2020 году по поручению господина Кадырова переименовали в честь национальных героев Чечни: Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский.