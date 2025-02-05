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В квартале имени Путина в Грозном построят «джигит-небоскреб»

В районе Грозного, названного в честь президента Владимира Путина, строят небоскреб в виде джигита. Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил процесс строительных работ вчера, 4 февраля. По его словам, жилая многоэтажка возводится в вайнахском стиле.

Источник: Официальный аккаунт Мэрии Грозного / Telegram

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров заявил, что уже строится 150 домов. Планируется, что в будущем новый район обеспечит жильем свыше 100 тыс. человек и предоставит свыше 20 тыс. новых рабочих мест. Также в нем появится более 350 тыс. кв. м коммерческих площадей. Для управления процессом строительства района была создана специальная рабочая группа, ее работу курирует министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чечни Муслим Зайпуллаев.

«В целом построено уже более 33 тыс. новых квартир, более 60% из которых нашли своих владельцев. Кроме того, началось строительство уникального жилого дома в центре Грозного, который будет выполнен в традиционном вайнахском стиле и станет новым архитектурным украшением столицы», — написал глава Чечни в Telegram.

О том, что район в Грозном назовут в честь Владимира Путина, Рамзан Кадыров сообщил в феврале 2024 года. В 2008 году центральный проспект города переименовали в проспект имени Путина. Помимо этого в Грозном есть четыре района, которые в 2020 году по поручению господина Кадырова переименовали в честь национальных героев Чечни: Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский.