Что известно об атаках беспилотников на российские регионы, 4 января

Основные события разворачивались около 03:40 ночи в районе города Курчатова. Местные жители сообщили SHOT о яркой вспышке в небе, за которой последовал сильный взрыв, от которого «затряслись окна». Грохот был настолько мощным, что сработали автомобильные сигнализации. По предварительной информации, это был результат уничтожения одного из дронов.
Позже взрывы были слышны и над Курском. По предварительным данным, ПВО также работала по беспилотникам. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
Кроме того, утром, в период с 07:00 до 09:00, дежурные средства ПВО перехватили еще четыре беспилотника над областью.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 4 января дежурными средствами ПВО уничтожено в общей сложности 90 украинских БПЛА:
37 — над территорией Брянской области,
22 — над территорией Курской области,
11 — над территорией Калужской области,
11 — над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву,
4 — над территорией Тульской области,
2 — над территорией Воронежской области,
1 — над территорией Белгородской области,
1 — над территорией Ростовской области,
1 — над территорией Орловской области.
