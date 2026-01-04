Что известно об атаках беспилотников на российские регионы, 4 января

Основные события разворачивались около 03:40 ночи в районе города Курчатова. Местные жители сообщили SHOT о яркой вспышке в небе, за которой последовал сильный взрыв, от которого «затряслись окна». Грохот был настолько мощным, что сработали автомобильные сигнализации. По предварительной информации, это был результат уничтожения одного из дронов.