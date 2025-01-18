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В Крыму за год треть планирующих аборт женщин сохранили детей после консультаций

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Треть женщин, обратившихся в государственные медучреждения Республики Крым за искусственным прерыванием беременности, передумали это делать после медико-психологической консультации. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Источник: Reuters

По данным министерства, всего за 2024 год в медицинские организации Крыма обратилась за абортом 1 701 женщина, что превышает показатель 2023 года — тогда их число составляло 1 566.

«Прошли доабортное медико-психологическое консультирование 1 701 беременная женщина (100% от всех обратившихся за направлением на искусственный аборт), из которых решили сохранить беременность 506 женщин — 29,7% от обратившихся (в 2023 году показатель составил 26,1%)», — говорится в сообщении.

Таким образом, за 2024 год число искусственных абортов в Республике Крым составило 1 195, что на 38 больше, чем в 2023 году.

В ноябре 2023 года частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах.