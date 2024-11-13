В Крыму рассказали, стоит ли бояться выбросов сероводорода в Черном море

По данным севастопольских ученых, до 1980-х годов бескислородные воды начинались на глубине около 130 метров. Затем этот слой стал быстро приближаться к поверхности и более чем за 40 лет поднялся на 50 метров. При этом общее количество кислорода в Черном море сократилось на 44 процента. Эти изменения произошли в результате загрязнения моря удобрениями и пестицидами, уничтожения филлофорного поля Зернова, донного траления. До 2000-х годов основным негативным фактором было антропогенное воздействие, а затем началось климатическое. Температура поверхностных вод стала повышаться, что ускорило процесс уменьшения кислородного слоя. По некоторым прогнозам, к 2099 году температура поверхностных вод в Черном море повысится в среднем на 3,7 градуса.