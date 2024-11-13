В Крыму рассказали, стоит ли бояться выбросов сероводорода в Черном море

— Недавно вышло скандальное интервью турецкого вулканолога и уважаемого исследователя Османа Бекташа, который заявил, что Черное море погибает, скоро будут выбросы сероводорода, — сообщил Мельников. — Подобных сенсаций на тему гибели Черного моря было уже много. Но анализируя материалы, которые у нас есть, я могу с уверенностью сказать, что нам нечего бояться. Для человека будет все нормально, будем купаться в Черном море. Однако потепление может привести к тому, что вся живность Черном море станет другой.
Черное море, куда устремлены мечты об отпуске многих россиян, в масштабах планеты — уникальный водоем. В нем находится самое крупное скопление растворенного в воде сероводорода. Глубина Черного моря достигает двух километров, и только тонкий слой у поверхности, около 80 — 150 метров, насыщен кислородом, здесь растут водоросли и обитают животные. Основная толща воды — ядовитый сероводородный слой, в котором могут выжить лишь особые бактерии.
О существовании сероводородного слоя ученым известно с 1890 года, когда его открыл русский геолог, будущий академик Николай Андрусов. Родившийся, кстати, на Черном море, в Одессе. За последние 50 лет уровень кислорода в Черном море сократился почти вдвое, вода теплеет, а бескислородные воды поднимаются все ближе к поверхности. Море стоит на пороге необратимых изменений в экосистеме.
Виктор Мельников в соавторстве с замдиректора Морского гидрофизического института РАН Еленой Васечкиной разработали математическую модель и показали, что в результате подъема уровня бескислородной зоны в Черном море могут произойти серьезные нарушения пищевых связей в экосистеме. Их исследование в прошлом месяце было опубликовано в научном издании Journal of Marine Systems.
— По нашим расчетам, через 25 лет верхняя граница бескислородной среды в центре Черного моря поднимется еще на 10 метров. Сейчас она находится на глубине 70−80 метров, а будет, соответственно, на глубине около 60−70 метров.
По данным севастопольских ученых, до 1980-х годов бескислородные воды начинались на глубине около 130 метров. Затем этот слой стал быстро приближаться к поверхности и более чем за 40 лет поднялся на 50 метров. При этом общее количество кислорода в Черном море сократилось на 44 процента. Эти изменения произошли в результате загрязнения моря удобрениями и пестицидами, уничтожения филлофорного поля Зернова, донного траления. До 2000-х годов основным негативным фактором было антропогенное воздействие, а затем началось климатическое. Температура поверхностных вод стала повышаться, что ускорило процесс уменьшения кислородного слоя. По некоторым прогнозам, к 2099 году температура поверхностных вод в Черном море повысится в среднем на 3,7 градуса.