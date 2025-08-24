В Крыму рассказали о смысле нового гимна

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Новый гимн Крыма посвящен возвращению полуострова в состав России и непобедимому духу крымчан, сообщила РИА Новости автор музыки гимна, экс-сенатор Ольга Ковитиди.
Парламент Крыма в пятницу принял новый гимн республики, авторами которого стал, помимо Ковитиди, поэт Илья Резник.
«Принятый гимн Республики Крым — это гимн нового российского Крыма. Это наше политическое завещание последующим поколениям крымчан. Центральное место этого музыкального произведения занимает главное политическое событие XXI века — возвращение Крыма в Россию», — сказала Ковитиди.
Экс-сенатор подчеркнула, что слова гимна лаконично и емко отражают общенародно выбранный на референдуме российский статус Крыма.
«Символично, что музыка к гимну была написана мною во времена Крымской весны, весной 2014-го. Музыка гимна Крыма — это музыка победы, в ней торжество непобедимого духа крымчан, героическая ода, воспевающая подвиг наших отцов и дедов, отдавших жизни за родную крымскую землю. В нем наша вера, любовь и надежда в счастливом будущем России и Крыма», — сказала Ковитиди.
Предыдущий гимн Крыма был утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».