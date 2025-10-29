В Крыму прокомментировали слова Карлсона о статусе полуострова

«Такер дал объективную оценку относительно Крыма. Не зря он относится к журналистам мирового уровня. Он понимает все обстоятельства и несправедливость нахождения Крыма в составе Украины, а также стремление крымчан вернуться обратно домой в Россию… Крым возродился после возвращения в состав России и все больше и больше набирает силу. Уверен, что рано или поздно пелена с глаз населения западных стран спадет, и они узнают всю правду о Крыме, а не только ложь и мифы, которые плодят их пропагандисты и горе-политики», — сказал Цеков.