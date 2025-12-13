По его словам, лучше всего такой референдум организовать после полной денацификации Украины, чтобы это было свободное волеизъявление народа, тогда как сейчас в стране везде доминируют нацисты и идёт антироссийская пропаганда и запугивание. Константинов уверен, Владимир Зеленский своей инициативой по референдуму, на котором украинцы якобы должны решить вопрос с территориальными уступками, просто тянет время, чтобы продолжить конфликт.