В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Новое издание Красной книги Крыма выйдет в этом году. Об этом в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России написал глава республики Сергей Аксенов.
«В наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных», — сообщил глава республики.
Аксенов рассказал, что переиздание необходимо в связи с появлением в Крыму новых обитателей.
«В прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки — есть такой редкий вид уток — обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась “оседлая гнездовая популяция” этих птиц», — отметил глава региона.
Кроме того, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в наступившем году в Крыму создадут три особо охраняемые природные территории.
«В 2025 году планируется создать еще три ООПТ регионального значения: заказник “Холодная балка” площадью 69 га в Бахчисарайском районе, заказник “Лименская долина” площадью 34,1 га в районе пгт Симеиз и парк-памятник садово-паркового искусства “Морской прибой” площадью 8,73 га в районе пгт Кореиз», — написал он в субботу в своем Telegram-канале.
На их территории создано 79 экскурсионных пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных маршрутов.
В прошлом году в Крыму открыли три новых маршрута: эколого-просветительские маршруты «Алимова балка» и «Дендропарк имени Печенкина», эколого-туристический маршрут «К Арпатским водопадам».
Также в республике работают пять государственных природных заповедников: «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Карадагский» и национальный парк «Крымский». Каждый год эти объекты посещают тысячи туристов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).