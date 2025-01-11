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В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

Новое издание Красной книги Крыма выйдет в этом году. Об этом в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России написал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Новое издание Красной книги Крыма выйдет в этом году. Об этом в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России написал глава республики Сергей Аксенов.

«В наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных», — сообщил глава республики.

Аксенов рассказал, что переиздание необходимо в связи с появлением в Крыму новых обитателей.

«В прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки — есть такой редкий вид уток — обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась “оседлая гнездовая популяция” этих птиц», — отметил глава региона.

Кроме того, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в наступившем году в Крыму создадут три особо охраняемые природные территории.

«В 2025 году планируется создать еще три ООПТ регионального значения: заказник “Холодная балка” площадью 69 га в Бахчисарайском районе, заказник “Лименская долина” площадью 34,1 га в районе пгт Симеиз и парк-памятник садово-паркового искусства “Морской прибой” площадью 8,73 га в районе пгт Кореиз», — написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Константинов напомнил, что в Крыму уже созданы 205 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 226 тысяч гектаров. Девять из них — регионального значения.

На их территории создано 79 экскурсионных пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных маршрутов.

В прошлом году в Крыму открыли три новых маршрута: эколого-просветительские маршруты «Алимова балка» и «Дендропарк имени Печенкина», эколого-туристический маршрут «К Арпатским водопадам».

Также в республике работают пять государственных природных заповедников: «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Карадагский» и национальный парк «Крымский». Каждый год эти объекты посещают тысячи туристов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).