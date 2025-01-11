В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

«В прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки — есть такой редкий вид уток — обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась “оседлая гнездовая популяция” этих птиц», — отметил глава региона.