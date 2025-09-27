Популярные темы
В Крыму ответили на слова Зеленского о статусе полуострова

Константинов заявил о невозможности возвращении Украиной потерянных территорий.

Источник: РИА "Новости"

Украина никогда не сможет вернуть ранее потерянные территории, в том числе полуостров Крым. Такое заявление сделал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР», — приводит РИА Новости слова политика.

Таким образом Константинов отреагировал на сказанные накануне слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности возвращения контроля Украины над территориями в границах 1991 года. Спикер парламента Крыма назвал Украину несостоявшимся государством, утратившим свою легитимность, отметив необходимость «перезагрузки» украинской государственности.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов говорить с Москвой о новых границах России и Украины де-факто, но при одном условии — он должен убедится в безвыходности своего положения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев признать результаты референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, отметив, что речь идет о волеизъявлении местного населения.

