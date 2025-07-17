Озабоченность Дмитрия Медведева понятна, заявил Песков.
У зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева большой опыт и высокий пост, поэтому его позиция может быть объяснима. Так в ходе конференц-колла корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Медведева о необходимости готовиться к превентивным ударам по НАТО из-за фактического состояния военного конфликта между НАТО и Россией.
«Дмитрий Анатольевич имеет богатый опыт: он был президентом России и занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — заявил Песков. Он добавил, что в нынешней сложной и конфронтационной обстановке на европейском направлении его озабоченности вполне понятны и обоснованы.
Дмитрий Медведев ранее предупредил, что Россия должна дать жесткий ответ Западу, включая возможность превентивных ударов. По его словам, Запад по-прежнему движим ложным чувством превосходства и считает независимую Россию историческим вызовом своей «цивилизационной» доминантности. Медведев подчеркнул, что все действия России направлены на защиту «справедливого миропорядка» после Потсдамской конференции.