В Кремле прокомментировали готовность Медведева ударить по НАТО

«Дмитрий Анатольевич имеет богатый опыт: он был президентом России и занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — заявил Песков. Он добавил, что в нынешней сложной и конфронтационной обстановке на европейском направлении его озабоченности вполне понятны и обоснованы.