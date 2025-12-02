В Кремле оценили шанс непарламентских партий попасть в Госдуму

«Безусловно, многое будет зависеть и в программах, и в проектах, и в стиле предвыборной агитации партий от того, закончится ли специальная военная операция, как закончится, закончится сразу или будут этапы окончания», — сказал он в ходе девятого конгресса Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) в Центре международной торговли. По его мнению, многое будет зависеть и от того, будут действовать санкции или нет, а также как будет справляться с ними экономика.