В Красноярске создали наночастицы из золота для лечения рака

Ранее сообщалось о том, что в Южном федеральном университете в Ростове-на Дону разработали метод машинного обучения для быстрой диагностики онкологических заболеваний. Искусственный интеллект обучают на основе массива данных гистологических экспериментов. Благодаря новому методу ИИ способен делать предсказания о вероятном диагнозе с точностью >96%. Но чтобы внедрить его в медицинскую практику, нужно больше исследований с различными группами населения (подростками, женщинами и т. д. ). Их недостаточная представленность приводит к предвзятости.