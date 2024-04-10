В Красноярске создали наночастицы из золота для лечения рака

В ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» создали наночастицы золота, которые в перспективе можно использовать при лечении онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Chemical physics. Вкратце о нем пишет «Наука в Сибири».
Золотые наночастицы биосовместимы. Их размер — 22 нанометра. Они поглощают свет в ближней инфракрасной области. Такое свойство можно использовать для нагрева опухолей, чтобы злокачественные клетки погибли.
В публикации напомнили, что при онкологической гипертермии применяется оптическое излучение для нагрева наночастиц. Раковые клетки избирательно нагревают до температуры выше 42.
«Однако такое поглощаемое обычными наночастицами излучение видимого диапазона длин волн попадает в полосу поглощения тканей, наполненных кровью, что резко снижает глубину проникновения света в ткани человека», — уточняет Александр Федоров, ведущий научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН.
С этой проблемой могут справиться золотые наночастицы. Дело в том, что инфракрасный диапазон излучения в меньшей мере поглощается кровью. А значит, он способен глубже проходить в ткани.
Чтобы использовать новые наночастицы в терапии рака, необходимо провести еще ряд исследований. Например, создать методы управления их свойствами и стабильностью.
Ранее сообщалось о том, что в Южном федеральном университете в Ростове-на Дону разработали метод машинного обучения для быстрой диагностики онкологических заболеваний. Искусственный интеллект обучают на основе массива данных гистологических экспериментов. Благодаря новому методу ИИ способен делать предсказания о вероятном диагнозе с точностью >96%. Но чтобы внедрить его в медицинскую практику, нужно больше исследований с различными группами населения (подростками, женщинами