В Красном море найден новый вид — сварливый бычок-карлик

Как пишет IFLScience, изначально ученые подумали, что он похож на огненного бычка-карлика (Sueviota pyrios). Это редкая красавица, известная только по одному экземпляру, зафиксированному еще в 1972 году. Однако в итоге выяснилось, что ученым удалось обнаружить совершенно новый вид.
Причудливая рыба получила научное название Sueviota aethon — отсылка к одному из четырех коней греческого бога Солнца Гелиоса (S. pyrios назван в честь другого). Распространенное название — Grumpy dwarfgoby («сварливый карлик») — указывает на довольно несчастный внешний вид рыбы. В первую очередь такое ощущение складывается из-за перевернутого положения рта. В длину рыба достигает не более двух сантиметров.
Первый экземпляр был обнаружен во время погружения у берегов Саудовской Аравии, а затем еще одного представителя этого вида обнаружили около Тувала в Красном море.
По словам соавтора исследования Лусии Помбо-Айоры, несмотря на свои весьма крохотные размеры, рыбы выглядят весьма сурово. Это связано с внушительными клыками и яростным выражением мордочки. У сварливого бычка-карлика даже есть оттенок недовольного красного, что помогает ему слиться с его естественной средой обитания. Так, эти рыбы обитают среди выступов коралловых рифов, покрытых красными водорослями. Там они находятся подолгу, ожидая, пока мимо проплывет мелкое беспозвоночное.
Исследователи полагают, что этот вид достаточно редок. В связи с этим ученые и обнаружили их только сейчас.
Эксперты полагают, что в этом регионе стоит продолжить исследования, чтобы обнаружить другие новые виды. Более ранние исследования также показали изменения окружающей среды на этой территории, а потому ученые опасаются, что некоторые виды здесь попросту могут исчезнуть еще до того, как их обнаружат.
Ранее ученые открыли новый вид рыбы-дракона в Антарктиде.