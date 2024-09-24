В Красном море найден новый вид — сварливый бычок-карлик

По словам соавтора исследования Лусии Помбо-Айоры, несмотря на свои весьма крохотные размеры, рыбы выглядят весьма сурово. Это связано с внушительными клыками и яростным выражением мордочки. У сварливого бычка-карлика даже есть оттенок недовольного красного, что помогает ему слиться с его естественной средой обитания. Так, эти рыбы обитают среди выступов коралловых рифов, покрытых красными водорослями. Там они находятся подолгу, ожидая, пока мимо проплывет мелкое беспозвоночное.