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В космосе записали игру на виолончели в поддержку детей, борющихся с раком

Космический перфоманс от SpaceX: Сара Гиллис, член экипажа «Polaris Dawn», исполнила на виолончели мелодию из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», чтобы поддержать детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Программа Polaris/X

Сара Гиллис, ведущий инженер по космическим операциям экипажа «Polaris Dawn» и по совместительству талантливая скрипачка, исполнила «Rey’s Theme» Джона Уильямса из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», находясь в космосе.

Известно, что песня была записана в космосе и отправлена на Землю через компанию SpaceX Starlink constellation, чтобы поддержать детей, борющихся с онкологическими заболеваниями во всем мире.

Гиллис пояснила, что мелодия была выбрана не случайно, ведь она «символизирует единство и надежду, подчеркивая жизнестойкость и потенциал детей во всем мире».

Сообщается, что таким образом астронавты вместе с детской исследовательской больницей Святого Иуды и компанией El Sistema пытались вдохновить детей из разных уголков мира с помощью «универсального языка» — музыки.

Космические «открытия»: ранее стало известно, что в космос впервые вышли два американских туриста.