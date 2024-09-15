В космосе записали игру на виолончели в поддержку детей, борющихся с раком

Сара Гиллис, ведущий инженер по космическим операциям экипажа «Polaris Dawn» и по совместительству талантливая скрипачка, исполнила «Rey’s Theme» Джона Уильямса из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», находясь в космосе.
Известно, что песня была записана в космосе и отправлена на Землю через компанию SpaceX Starlink constellation, чтобы поддержать детей, борющихся с онкологическими заболеваниями во всем мире.
Сообщается, что таким образом астронавты вместе с детской исследовательской больницей Святого Иуды и компанией El Sistema пытались вдохновить детей из разных уголков мира с помощью «универсального языка» — музыки.
Космические «открытия»: ранее стало известно, что в космос впервые вышли два американских туриста.