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В космосе нашли «алкогольные» облака с этиловым спиртом и муравьиной кислотой

Международная группа астрономов при помощи MIRI — это прибор среднего инфракрасного диапазона — изучала облака, скопившиеся вокруг двух молодых протозвезд IRAS 2A и IRAS 23385. Там еще нет планет, они только формируются. Но астрофизики обнаружили, что скопления содержат необычные компоненты. Это ледяные соединения сложных органических молекул: этилового спирта и, предположительно, уксусной кислоты.

Благодаря наличию этанола облака уже прозвали «алкогольными». Еще в них есть муравьиная кислота, метан в твердой фазе, формальдегид и диоксид серы и ряд других соединений, которые ученые назвали ключевыми для создания потенциально пригодных для жизни миров.

«Это открытие вносит вклад в решение одного из давних вопросов астрохимии: каково происхождение сложных органических молекул в космосе, они образуются в газовой фазе или во льду?» — объясняет ведущий автор исследования Уилл Роша из Лейденского университета.

«Обнаружение молекул во льдах предполагает, что твердофазные химические реакции могут приводить к образованию сложных видов молекул», — сказал Уилл Роша.

Для ученых это открытие означает вовсе не возможность смешать новые «космические коктейли», а шанс понять, как развивалась Вселенная. Не исключено, что химические вещества, обнаруженные вокруг этой протозвезды, существовали еще на первых стадиях развития Солнечной системы, а затем были «доставлены» на Землю — в ее первобытный период.

«Все эти молекулы могут стать частью комет и астероидов и, в конечном итоге, новых планетных систем, когда ледяной материал, по мере развития протозвездной системы, переносится внутрь диска, формирующего планеты», — говорит еще один автор исследования Эвин ван Дишок из Лейденского университета.

Впрочем, это не первое «спиртовое» облако, обнаруженное на просторах космоса. Так, пару лет назад крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол — зафиксировали в газопылевом облаке Стрелец B2, на расстоянии в 26 тысяч световых лет от Земли.