В космосе нашли «алкогольные» облака с этиловым спиртом и муравьиной кислотой

Для ученых это открытие означает вовсе не возможность смешать новые «космические коктейли», а шанс понять, как развивалась Вселенная. Не исключено, что химические вещества, обнаруженные вокруг этой протозвезды, существовали еще на первых стадиях развития Солнечной системы, а затем были «доставлены» на Землю — в ее первобытный период.