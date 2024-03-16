В космосе нашли «алкогольные» облака с этиловым спиртом и муравьиной кислотой

Благодаря наличию этанола облака уже прозвали «алкогольными». Еще в них есть муравьиная кислота, метан в твердой фазе, формальдегид и диоксид серы и ряд других соединений, которые ученые назвали ключевыми для создания потенциально пригодных для жизни миров.
«Это открытие вносит вклад в решение одного из давних вопросов астрохимии: каково происхождение сложных органических молекул в космосе, они образуются в газовой фазе или во льду?» — объясняет ведущий автор исследования Уилл Роша из Лейденского университета.
«Обнаружение молекул во льдах предполагает, что твердофазные химические реакции могут приводить к образованию сложных видов молекул», — сказал Уилл Роша.
Для ученых это открытие означает вовсе не возможность смешать новые «космические коктейли», а шанс понять, как развивалась Вселенная. Не исключено, что химические вещества, обнаруженные вокруг этой протозвезды, существовали еще на первых стадиях развития Солнечной системы, а затем были «доставлены» на Землю — в ее первобытный период.
«Все эти молекулы могут стать частью комет и астероидов и, в конечном итоге, новых планетных систем, когда ледяной материал, по мере развития протозвездной системы, переносится внутрь диска, формирующего планеты», — говорит еще один автор исследования Эвин ван Дишок из Лейденского университета.
Впрочем, это не первое «спиртовое» облако, обнаруженное на просторах космоса. Так, пару лет назад крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол — зафиксировали в газопылевом облаке Стрелец B2, на расстоянии в 26 тысяч световых лет от Земли.