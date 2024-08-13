В Корее привлекли собаку-ищейку для поиска клопов в багаже прибывающих с Олимпиады

Согласно Reuters, главной ищейкой назначен двухлетний бигль по кличке Чеко. По словам компании Cesco, занимающейся борьбой с вредителями, Чеко является первой и пока единственной собакой в стране, обученной обнаруживать запах феромонов — химических веществ, выделяемых клопами. Чеко может «проинспектировать» стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты, утверждает представитель компании.
Cesco проверяет прибывающих из Парижа вместе с представителями авиакомпаний, аэропорта Инчхон, а также сотрудниками Министерства безопасности и транспорта и Агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи.
«Существует вероятность проникновения клопов в страну послу Олимпийских игр 2024 года… Поэтому мы принимаем превентивные меры, чтобы пресечь попадание через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», — говорится в пресс-релизе правительства.
Чеко приступил к работе в пятницу, когда из Парижа в Сеул начали возвращаться все больше спортсменов и официальных лиц, и продолжит работу до 8 сентября.
Рейсы, прибывающие напрямую из Парижа, дезинфицируются раз в неделю, тогда как обычно дезинфекция проходит раз в месяц. Служба карантина Инчхона готовится к мерам реагирования в случае вспышки клопов на борту самолета или в аэропорту.
Марина Светлова