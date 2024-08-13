В Корее привлекли собаку-ищейку для поиска клопов в багаже прибывающих с Олимпиады

Рейсы, прибывающие напрямую из Парижа, дезинфицируются раз в неделю, тогда как обычно дезинфекция проходит раз в месяц. Служба карантина Инчхона готовится к мерам реагирования в случае вспышки клопов на борту самолета или в аэропорту.