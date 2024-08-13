Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Корее привлекли собаку-ищейку для поиска клопов в багаже прибывающих с Олимпиады

Южная Корея в своем главном международном аэропорту Инчхон использует собаку-ищейку, которая может обнаружить клопов. Сеул пытается снизить риск проникновения в страну кровососущих насекомых, пока спортсмены, официальные лица и болельщики возвращаются с Олимпийских игр в Париже.

Источник: Reuters

Согласно Reuters, главной ищейкой назначен двухлетний бигль по кличке Чеко. По словам компании Cesco, занимающейся борьбой с вредителями, Чеко является первой и пока единственной собакой в стране, обученной обнаруживать запах феромонов химических веществ, выделяемых клопами. Чеко может «проинспектировать» стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты, утверждает представитель компании.

Cesco проверяет прибывающих из Парижа вместе с представителями авиакомпаний, аэропорта Инчхон, а также сотрудниками Министерства безопасности и транспорта и Агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи.

«Существует вероятность проникновения клопов в страну послу Олимпийских игр 2024 года… Поэтому мы принимаем превентивные меры, чтобы пресечь попадание через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», — говорится в пресс-релизе правительства.

Чеко приступил к работе в пятницу, когда из Парижа в Сеул начали возвращаться все больше спортсменов и официальных лиц, и продолжит работу до 8 сентября.

Рейсы, прибывающие напрямую из Парижа, дезинфицируются раз в неделю, тогда как обычно дезинфекция проходит раз в месяц. Служба карантина Инчхона готовится к мерам реагирования в случае вспышки клопов на борту самолета или в аэропорту.

Марина Светлова