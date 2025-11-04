В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о важности торговли с Россией. Об этом она написала в соцсети X.
«Торговая сделка + мир = победа для всех!» — говорится в публикации.
Так она отреагировала на слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.
В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.