В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России

Конргессвумен Луна поддержала заявление Трампа о торговле с Россией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о важности торговли с Россией. Об этом она написала в соцсети X.

«Торговая сделка + мир = победа для всех!» — говорится в публикации.

Так она отреагировала на слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.