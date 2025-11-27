В Конгрессе призвали к депортации «дикарей» после стрельбы у Белого дома

Стрельба в центре Вашингтона, в одном квартале от Белого дома, произошла вечером в среду, 26 ноября. Полиция задержала одного подозреваемого, мотивы стрельбы пока неизвестны. Двое служащих Национальной гвардии США получили ранения и были госпитализированы, впоследствии глава штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил об их смерти. Позже губернатор заявил, что получает «противоречивые данные» об их состоянии.