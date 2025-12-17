В конгресс США внесли проект санкций против российской нефти

Законопроект гласит, что в случае вступления законопроекта в силу, президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан применить санкции к нарушителю режима в той мере, в какой это необходимо для блокировки и запрета всех сделок с имуществом и имущественными интересами иностранного лица, если такое имущество и имущественные интересы находятся в США или под контролем американского гражданина.