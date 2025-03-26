В конце мая в Москве пройдет фестиваль «Интермузей»

«Интермузей» — международный фестиваль, объединяющий все музеи страны и проводящийся в Москве с 1999 года. В этом году фестиваль пройдет в столице с 21 по 24 мая — Министерство культуры рассказало, чего ждать от 26-го фестиваля.
Тема фестиваля в этом году: «Музей — лаборатория наследия». Организаторы намерены представить музеи как место встречи традиций и технологий, которые помогают сохранять культурное наследие.
Фестиваль пройдет на шести площадках: в Третьяковской галерее (все корпуса), Доме культуры «ГЭС-2», Музее Москвы и Парке Горького.
В рамках профессиональной программы организаторы обещают около ста событий: панельные дискуссии и выступления спикеров из России и зарубежных стран. Каждый день будет посвящен своей теме: «Музей — лаборатория наследия», «Музей и общество», «Креативный музей» и «Архитектура впечатлений».
Параллельно с профессиональной программой в рамках фестиваля обещают и обширную публичную: образовательные мероприятия, арт-лаборатории, кинопоказы, театрализованные представления, спортивные занятия на свежем воздухе, музейные игротеки для детей. Все мероприятия будут открытыми и бесплатными.
Подробной программы мероприятий пока нет, но ее можно будет найти на сайте фестиваля — и там же зарегистрироваться.
Ранее рассказывали, что Министерство культуры проведет инвентаризацию объектов культурного наследия в столице.