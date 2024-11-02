В Коми поймали сбежавшего с фермы страуса

В окрестностях Сыктывкара поймали ушедшего в леса австралийского страуса. Новость появилась в группе питомника ВКонтакте.
Известие о страусе, ушедшем в самоволку, появилось 27 октября. Птицу пытались вернуть домой в течение пяти дней. С первой попытки это не удалось. Дротик с усыпляющим составом не смог пробить оперенье. На помощь призвали неравнодушных к судьбе эму местных жителей. В конце концов его удалось спеленать сетью на заснеженной опушке леса.
В сети беглец прославился как страус Вася. Однако, похоже, произошла путаница. Судя по комментариям, у беглеца пока нет имени. А за кличку приняли название фермы.