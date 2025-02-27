В Колумбии задержали мужчину в «наркопарике»

Иногда под париком скрывается не только голова, но и кое-что еще: на днях в этом убедилась пограничная служба Колумбии, страны, которая в массовой культуре прочно связана с производством кокаина.
Как раз кокаин и пытался вывезти из нее незадачливый контрабандист: как рассказывает The Associated Press, 40-летний мужчина закрепил под искусственными волосами несколько пакетиков с наркотиком.
Преступника задержали с поличным в аэропорту Картахены, города на северном побережье страны. Мужчина намеревался отвезти 220 граммов вещества в Амстердам. По оценкам правоохранительных органов, преступник мог выручить за них 10 тысяч долларов (870 тысяч рублей).
Полиция поделилась видеозаписью задержания и показала, как офицер снял с преступника парик с помощью ножниц и продемонстрировал дюжину крошечных пакетиков, расположенных по его поверхности. Задержанный уже дважды привлекался за провоз наркотиков, но, видимо, решил, что третий раз — счастливый.
Командующий полицией Картахены генерал Гельвер Йесид Пенья заявил: «Организованные банды привлекают молодежь и внушают людям, что те смогут обойти наши меры предосторожности — но, как вы видите, ничего у них не получится».
Согласно отчету ООН, с 2013 года производство кокаина в стране непрерывно растет: в 2023 году оно увеличилось на 53%. Сейчас в стране насчитывается примерно 253 тысяч гектаров плантаций коки.
Впрочем, чтобы почувствовать себя наркобароном, вовсе не обязательно отправляться в Колумбию или нарушать закон: сделать это можно, сняв на ночь частный самолет Пабло Эскобара, который превратили в в апартаменты.