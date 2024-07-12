В Колумбии стали вырубать на 36% меньше тропических лесов

Массовая вырубка тропических лесов в Южной Америке много лет была одной из ключевых тем в экологической повестке: ученые объясняли, что эти лесные массивы — «легкие» планеты, и их уничтожение приведет к скачку парникового эффекта. Хорошие новости — по крайней мере в одной из стран этого континента деревьев теперь вырубают меньше.
Правительство Колумбии сообщило, что объемы вырубки леса снизились на 36% за год. Сильнее всего — как раз в бассейне Амазонки, где растут те самые важные тропические леса. В 2022 году в стране вырубили 1235 км² лесов, а в 2023 — всего 792 км². Так мало в Колумбии не вырубали с 2001 года.
Это ключевой год в деле борьбы за охрану окружающей среды.
Сильнее всего темпы рубки леса выросли в 2017 году, когда партизанское движение ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии), прятавшееся в лесах, преобразовалось в политическую партию и вышло из этих самых лесов к цивилизации: лесозаготовки стали не такими опасными, и компании стали наращивать обороты производства.
Остановить это удалось только нынешнему правительству Густаво Петро — первому левому правительству в истории страны. Чиновники усилили патрулирование заповедных лесов Амазонки, чтобы предотвратить незаконную добычу леса, и выторговали у развитых стран прощение внешнего долга в обмен на поддержание экологии в стране.
Кроме того, правительство Петро стало выплачивать жалование фермерам за охрану близлежащих лесов и даже договорилось с другими партизанскими группировками, что те будут следить за экосистемой в своих регионах.
«Мы увидели прямую связь между миром и вырубкой леса. Мирная жизнь ведет к тому, что люди начинают думать о сохранении природы», — заявила Сусанна Мухамад газете The Guardian.
Колумбия надеется стать одним из мировых лидеров в борьбе с изменениями климата, и неудивительно, что страна решила начать с себя. Впрочем, в 2024 году бассейн Амазонки страдает от засухи, поэтому тенденцию вряд ли удастся сохранить на том же уровне, признается министр.
Кроме того, очередной раунд переговоров с Estado Mayor Central (EMC), крупнейшей партизанской организацией в стране после распада FARC, потерпели неудачу, и теперь леса вновь кишат партизанами, которые с этого года поощряют вырубку леса назло федеральному правительству.
Есть еще один интересный способ, которым Колумбия борется с загрязнением окружающий среды — каждое воскресенье в столице запрещают автомобили, и весь город становится пешеходным. Как это устроено, рассказали в отдельной статье.
Георгий Мазуркевич