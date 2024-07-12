В Колумбии стали вырубать на 36% меньше тропических лесов

Правительство Колумбии сообщило, что объемы вырубки леса снизились на 36% за год. Сильнее всего — как раз в бассейне Амазонки, где растут те самые важные тропические леса. В 2022 году в стране вырубили 1235 км² лесов, а в 2023 — всего 792 км². Так мало в Колумбии не вырубали с 2001 года.